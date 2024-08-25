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Dünya
AA 25.08.2024 07:06

Ben Gurion Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı

İsrail'in Lübnan'a 'önleyici saldırı' ve Hizbullah'ın da komutanlarından Fuad Şükür'e yönelik suikasta karşılık misilleme saldırısı başlattığını duyurmasının ardından Ben-Gurion Havalimanı'nda ara verilen uçuşlara yeniden başlandı.

Ben Gurion Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
[Fotograf: AA]

İsrail Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Lisa Drir, kuzeyde yaşanan gelişmeler üzerine sabah yerel saatle 05.30-07.00 arasında Ben-Gurion'un uçuşlara kapatıldığını belirtti.

Uçuşlara saat 07.00 itibarıyla yeniden başlandığını aktaran Drir, başka havalimanlarına gönderilen uçakların yeniden Ben-Guriona'a yönlendirildiğini ifade etti.

İsrail ordusu Lübnan’ın güneyini vuruyor
İsrail ordusu Lübnan’ın güneyini vuruyor

İsrail ordusu, sabah erken saatlerde Lübnan'da Hizbullah'a karşı "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu.

Hizbullah ise 30 Temmuz'da Lübnan'da üst düzey komutanı Fuad Şükür'e yönelik suikasta karşılık misilleme saldırısı başlattığını açıklamıştı.

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