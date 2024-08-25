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Dünya
AA 25.08.2024 15:49

Samsun'da sağanak: Tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. Terme Çayı'nın debisi de sağanak sonrası yükseldi, bazı bölgelerde yola devrilen ağaçlar, iş makineleriyle kaldırıldı.

Samsun'da sağanak: Tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı

İlçede gece saatlerinde sağanak etkili oldu, Kumcağız, Karacaköy ve Kocaman mahallelerinde, fındık toplamak için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelerek çadır kuran tarım işçilerinin kaldığı alanlar sular altında kaldı.

Bazı çadırların devrildiği bölgede tarım işçilerinin eşyaları su içinde kalırken jandarma ve belediye ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.

"Paramız da yok kalacak yerimiz de"

Mevsimlik tarım işçisi Zekiye Gezici, Kocaman Mahallesi'ne fındık toplamak için Gaziantep'ten ailesi ile geldiklerini belirterek, "Depremi yaşadık, burada da böyle bir mağduriyet yaşadık ve çadırlarımız su altında kaldı. Buraya fındık toplamak için geldik ancak çalışamadık. Çadırlarımızı, eşyalarımızı su bastı" dedi.

Barış Gezici de zor durumda olduklarını ifade ederek, "Çocuklarımız ile birlikte burada mağdur olduk. Yemek yapacaktık, çadırlarımız suyun içinde kaldı ve perişan olduk. Aşağı yukarı 15 ile 20 gündür buradayız. Sadece iki ya da üç gün çalıştık, kazanç da elde edemedik. Şu an alacak ekmek paramız bile yok, kalacak yerimiz de yok. Sağ olsunlar buradaki köylüler bize yardımcı oldular. Bir şekilde geceyi atlattık, burada eşyalarımız suda mahvoldu, bir şeyimiz kalmadı" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Evimin önünde akan dere her yağmur yağdığında taşıyor"

Mahalle sakini Ömer Deniz de kendi imkanları ile tarım işçilerine yardımcı olmaya çalıştığını anlatarak şunları dile getirdi:

"Evimin önünde akan dere her yağmur yağdığında taşıyor. Onlar da çadırlarını dere ağzına kurdukları için dün akşam dereden taşan su çadırlarının içerisine girdi. Hepsine yardımcı olmak istiyorum ancak ıslanacak eşyalarını evimin altındaki depoya koydurabildim. Vatandaş olarak yaşadıkları mağduriyete elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık."

Ekiplerce tarım işçilerinin olası taşkında toplanabilecekleri güvenli alanlar belirlendi.

Jandarma ekiplerince, AFAD ve Türk Kızılay ile kurulan koordinasyon sonrası işçilere battaniye, sıcak yemek ve erzak dağıtılacağı öğrenildi.

Terme Çayı'nın debisi sağanak sonrası yükseldi

Samsun'un Terme ilçesinde özellikle gece saatlerinde sağanak etkili oldu.

Küçük dereler ile ilçe merkezinden geçen Terme Çayı'nın debisi arttı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Belediye ekipleri, vatandaşları yaşanabilecek olası sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Fırtınanın da etkili olduğu bazı bölgelerde yola devrilen ağaçlar, iş makineleriyle kaldırıldı.

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