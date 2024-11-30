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Dünya
AA 30.11.2024 14:43

İsrail'in 421 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 382'ye yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak, 44 bin 382'ye yükseldi.

İsrail'in 421 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 382'ye yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 421 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İşgalci İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 19 kişi yaşamını yitirdi, 72 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 382'ye, yaralı sayısının da 105 bin 142'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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