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Dünya
AA 30.11.2024 11:04

Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar tüm İdlib genelinde hakimiyet sağladı

Suriye'de Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Han Şeyhun ilçesini geri alarak tüm İdlib ili genelinde rejim güçlerine karşı hakimiyet sağladı.

Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar tüm İdlib genelinde hakimiyet sağladı
[Fotograf: AA]

Ülkenin kuzeyinde 27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle çatışan silahlı gruplar, İdlib'in doğu ve güneydoğusunda ilerleyişini sürdürüyor.

Sabah saatlerinden itibaren 50'den fazla köyü rejim güçlerinden alan gruplar, Han Şeyhun ilçe merkezini de rejim güçlerinden geri aldı. Han Şeyhun'un alınmasıyla rejim karşıtı gruplar tüm İdlib genelinde hakimiyet sağladı.

Rusya destekli Esed rejimi güçleri, Ağustos 2019'da, Astana anlaşmalarını ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak Han Şeyhun'un tümüne hakim olmuştu.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, bugün İdlib ilinin en büyük ilçesi Maarratünnuman'ı da rejim güçlerinden geri almıştı.

Suriye'de Esed rejiminin sivilleri hedef alan saldırıları tansiyonu yükseltti

Suriyeli muhalif gruplar, 27 Kasım'da rejim askerlerine karşı operasyon başlattı.

Halep'in batı kırsalında başlayan sınırlı operasyon, rejim unsurlarının bulundukları bölgelerden kaçmasıyla genişledi.

Muhalifler, birçok stratejik noktayı hızla kontrol altına aldı.

Halep ve İdlib kırsalında 3 günde 108 yerleşim yeri ve nokta ele geçirildi.

Rejim karşıtları 850 kilometrekareden fazla alanın kontrolünü ele aldı.

M-4 ve M-5 otoyollarının kesişim noktasında bulunan ve stratejik öneme sahip İdlib'in Serakib ilçesinin kontrolü de muhaliflere geçti.

Muhalifler, Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla operasyon düzenledi ve 1 helikopteri imha etti.

Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep merkezine girdi.

Halep Kalesi'ni de ele geçirdi.

Esed rejiminden kaçan çok sayıda Halepli, muhalif grupların kente girmesini kutladı.

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