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Dünya
AA 30.11.2024 04:20

Gazze'nin kuzeyinde son 24 saatte 100'e yakın Filistinli öldürüldü

İşgalci İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Lahiya'daki katliamlarında son 24 saat içinde yaklaşık 100'e yakın Filistinlinin öldürüldüğü duyuruldu.

Gazze'nin kuzeyinde son 24 saatte 100'e yakın Filistinli öldürüldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal açıklamalarda bulundu.

"İsrail'in Cibaliya ve Beyt Lahiya'da son 24 saatte gerçekleştirdiği katliamlarda 100'e yakın Filistinli şehit oldu." diye konuşan Basal ölenlerden 75'inin cesedinin bombalanan Ahmed ve El-Baba ailesinin iki evinden çıktığını, geri kalanların ise ayrı bölgelerden oluştuğunu kaydetti.

Basal, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik askeri saldırılarının başlamasından bu yana ölen Filistinli sayısının 2 bin 700'e ulaştığını, yaralı sayısının ise 10 bini aştığını ifade etti.

Gazze'de 'felaket' aşamasına gelindi
Gazze'de 'felaket' aşamasına gelindi

Yaşananlar tam bir felaket ve soykırım olarak niteleyen Basal, her gün çok sayıda ailenin bombalandığını Filistinlilerin bölgeden ayrılamaması nedeniyle yaşanan olayların çoğunu da bilmediklerini sözlerine ekledi.

Basal, işgalin Filistinlilerin su doldurmak, yiyecek aramak veya yakacak toplamak için evlerinin dışındaki her türlü hareketini hedef aldığını belirterek, "İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm bölgelerinde Sivil Savunma hala askıya alınmış durumda ve oradaki binlerce Filistinli insani ve tıbbi bakımdan mahrum durumda." diye konuştu.

Katil İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bölge halkını göçe zorlayan İsrail ordusu düzenlediği saldırılarla bir yandan hastaneleri hedef alıp sağlık personelini alıkoyarken diğer yandan bölgeye tıbbi ve insani yardım girişine de izin vermiyor.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

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