Gazze'de 'felaket' aşamasına gelindi

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, kentin açlığın ve giderek kötüleşen acıların yaşandığı felaket bir dönem içinde olduğu belirtildi.

"Filistin halkının insani düzeyde kriz aşamasına geldiği konusunda istisnasız tüm dünyaya alarm verildiğine işaret edilen açıklamada, "İşgal (İsrail) ordusu 420 gündür başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere halkımıza yönelik açlık politikasını sürdürüyor ve Gazze'ye tüm kapı ve çıkışları kapatıyor." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası kuruluşların başarısızlığının şaşkınlık verici olduğu kaydedilen açıklamada, Dünya Gıda Örgütü'ne (FAO) "mevcut gıda krizine son vermek ve fırınların kapılarındaki yığılma felaketini durdurmak için Gazze halkına un dağıtma" çağrısında bulunuldu.

Arap ve İslam ülkelerine de "İsrail saldırılarına maruz kalan Filistin halkına insani durumunun kötüleşmesi konusunda ve İsrail'le işbirliği yapanlar konusunda net bir duruş sergilemeleri" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma ve uluslararası kuruluşlara tarihi, ahlaki, idari ve hukuki sorumluluklarına sahip çıkmaları ve soykırım suçunu durdurmak için çalışmaları çağrısı yinelendi.

İşgalci İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 330 Filistinli öldü, 104 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 796 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bölge halkını göçe zorlayan İsrail ordusu düzenlediği saldırılarla bir yandan hastaneleri hedef alıp sağlık personelini alıkoyarken diğer yandan bölgeye tıbbi ve insani yardım girişine de izin vermiyor.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.