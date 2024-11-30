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Dünya
AA 30.11.2024 01:58

MİKTA ülkeleri yapay zeka kullanımına dair ortak bildiri sundu

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de düzenlenen 29. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne Taraf Devletler Konferansı'nda, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı MIKTA ülkeleri, yapay zekanın güvenli kullanımına ilişkin ortak bildiri yayımladı.

MİKTA ülkeleri yapay zeka kullanımına dair ortak bildiri sundu

MIKTA ülkeleri, 29. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (KSS) Taraf Devletler Konferansı'nda, yapay zeka kullanımına ilişkin ortak bildiri sundu.

Meksika'nın Lahey Büyükelçisi Carmen Moreno Toscano başkanlığında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'dan oluşan MIKTA grubu, yapay zeka teknolojilerinin silah kontrolü ve uluslararası silahsızlanma çabalarındaki rolüne dikkati çekti.

MIKTA ülkeleri, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin KSS'nin uygulanmasında sunduğu fırsatların yanı sıra olası risklerine işaret etti. Bildiride, Türkiye ve Güney Kore'nin düzenlediği "Yapay Zekanın Askeri Alanda Sorumlu Kullanımı" konferanslarına atıfta bulunuldu.

Prof. Dr. Sermet Sezigen KSYT 2025 Bilimsel Danışma Kurulu üyeliğine seçildi

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, ulusal beyanda yaptığı konuşmada, AFAD'ın Ankara'da düzenlediği 3. Uluslararası Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon, Nükleer Kongresi'ne, Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı (KSYT) Dış İlişkiler Direktörü Hong Li'nin katıldığını belirtti.

Büyükelçi Ünal, Türkiye'den bir laboratuvarın ilk kez KSYT ihtisas laboratuvarı olarak seçildiğini, Terörizm Konulu Açık Uçlu Çalışma Grubu'nun masa başı tatbikatına ilk kez katılım sağlandığını ifade etti.

Ünal, Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Prof. Dr. Sermet Sezigen'in KSYT 2025 Bilimsel Danışma Kurulu üyeliğine seçildiğini açıkladı.

Her yıl taraf devlerce toplanan ve bu yıl 25-29 Kasım'da düzenlenen konferansta, KSS'nin uygulanmasını denetleme, amaçlarını teşvik etme ve uyumu gözden geçirildi.

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