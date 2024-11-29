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Dünya
AA 29.11.2024 23:14

Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaştı

Beşşar Esad rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaştı.

Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaştı

Üç gündür rejim güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, öğle saatlerinde kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep merkezine girdi.

Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi.

Suriyeli muhalifler Halep kent merkezinde
Suriyeli muhalifler Halep kent merkezinde

Halep ve İdlib'de 3 günde 108 yerleşim yeri ve nokta ele geçirildi

Silahlı gruplar, 3 gündür devam eden çatışmalarda, Halep kırsalında 86, İdlib'de ise 22 olmak üzere toplam 108 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

Rejim karşıtı gruplar, bu sürede Halep ve İdlib illerinde en az 850 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirdi.

Öte yandan, Rus savaş uçaklarının bugün akşam saatlerinde Halep'in kuzeyindeki Mare ilçesine düzenlediği hava saldırısında Suriye Milli Ordusuna mensup 8 kişi öldü.

Neler olmuştu?

Çatışmalar, ilk olarak 27 Kasım'da sabahı Halep ilinin batı kırsalında başladı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.

Çatışmalar Halep'in merkezinde yoğunlaşmaya başlayınca rejime yakın çok sayıda kişi, Halep'ten Şam'a kaçmaya başlamıştı.

Öğle saatlerinde Halep kent merkezine giren rejim karşıtı silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaşmıştı.

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