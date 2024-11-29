Suriyeli muhalifler Halep kent merkezinde

İdlib saldırıların hedefinde. Rusya havadan, Suriye rejimi karadan saldırıyor.

Rusya, Suriye rejim güçlerinin, İdlib'teki muhaliflerin olası operasyonunu engellemek amacıyla askeri kapasitesine yönelik saldırılar düzenlediğini iddia etti. Ancak bölgede artan sivil kayıpları açıklamanın aksini ortaya koydu.

Bölgede gerginlik arttı

Saldırılar üzerine, Suriyeli muhalif gruplar, atışların geldiği bölgelere yönelik Halep istikametinde sınırlı bir operasyon başlattı. Rejim unsurlarının bulundukları bölgelerden kaçmaya başlaması ile operasyon genişledi.

İdlib’deki silahlı muhalifler, Esad rejiminin artan saldırılarına karşılık Halep’in batısında başlattıkları operasyonla birçok stratejik noktayı kontrolü altına aldı. Halep şehir merkezini çembere alan silahlı muhalifler, çok sayıda tank ve zırhlı aracın yanı sıra yüzlerce ağır silahı ele geçirdi.

Muhalifler Halep kent merkezine kadar girdi

Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaşan rejim karşıtları, yaklaşık 250 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele aldı. Muhalifler, Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla operasyon düzenledi ve 1 helikopteri imha etti.

M-4 ve M-5 otoyollarının kesişim noktasında bulunan ve stratejik öneme sahip İdlib'in Serakib ilçesinin kontrolü de muhaliflere geçti.

Azez'de büyük sevinç: Halepliler kutlama yaptı

Esad rejiminden kaçarak Azez'e sığınan çok sayıda Halepli, muhalif grupların Halep'e girmesini memnuniyetle karşıladı. Haberi alan Halepliler, tatlı dağıtıp havai fişekle kutlama yaptı, araçlarıyla Azez şehir merkezinde konvoy oluşturdu.

Ankara gelişmeleri yakında takip ediyor

Ankara ise Türkiye'nin güney sınırındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Suriye'deki birliklerin güvenliği için ise her türlü tedbir alındı.