İsrail'den Han el-Ahmer protestosuna sert müdahale

Han el-Ahmer sakinleri ve aralarında yabancıların da olduğu bir grup aktivist, Cuma namazının ardından köyün yanından geçen Kudüs-Eriha yoluna çıkarak İsrail'in yıkım kararını protesto etti.

İsrail güçleri, gösteriye biber gazıyla müdahale etti. Bu sırada çok sayıda aktivist boğulma tehlikesi geçirdi.

İsrail güçleri ile aktivist ve Filistinliler arasında arbede çıktı. Göstericiler, İsrail güçlerinin bir Filistinliyi gözaltına almaya çalışmasına engel olmaya çalıştı.

Filistinli Bakan yaralandı

İsrail güçlerinin saldırısında aralarında Duvar ve Yerleşime Karşı Direniş Komitesi Başkanı, bakan Velid Assaf’ında olduğu birçok kişi yaralandı.

Yabancı aktivistlerden Filistin halkına destek

Han el-Ahmer'de 122 gündür yıkıma karşı nöbet bekleyen ve aralarında yabancıların da bulunduğu aktivistlerin sayısı 400 civarında.

Filistin halkıyla dayanışma amacıyla burada olduğunu belirten İspanyol Daniel Libato, "İsrail'in evleri yıkma ve halkı göç ettirme kararlarını reddediyorum. İsrail'in yaptığı etnik temizliktir ve uluslararası yasalara aykırıdır." diye konuştu.

Dünyadaki tüm aktivistleri Filistin'i ziyaret etmeye ve Filistin halkıyla dayanışmaya çağıran Libato, "Filistin halkı 70 yıldan beri zulme uğruyor ve yerlerinden ediliyor. İsrail hesaba çekilerek cezalandırılmalı." dedi.

Batı Şeria'daki Fetih Hareketi Sözcüsü Usame el-Kavasimi de İsrail'in yıkım kararını bozana kadar Han el-Ahmer'de nöbete ve direnişe devam edeceklerini vurguladı.

Han el-Ahmer'i savunma nöbetçilerinin sayısının giderek arttığını belirten Kavasimi, "Han el-Ahmer'deki savaşımız, gelecek ve var olma savaşıdır. İsrail'in yıkım kararını kırmak için her türlü siyasi yolu kullanıyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Han el-Ahmer'deki yıkım kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden giden 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi nedeniyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül'de ise, Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.

İsrail makamları, geçen ay Han el-Ahmer bölgesinde yaşayan Filistinli bedevilere 1 Ekim'e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma talebini içeren bir tebligat göndermişti.

Uluslararası toplumdan gelen baskılar ve köy halkının direnişi nedeniyle Han el-Ahmer'i yıkamayan İsrail, köy yakınlarında bulunan bir Yahudi yerleşim yerinden Han el-Ahmer'e geçtiğimiz günlerde kanalizasyon suyu pompalamış, köyde hastalıklar başlamıştı.

İsrail Han el-Ahmer'i neden yıkmak istiyor?

Han el-Ahmer, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

Kaynak: AA, Qudsinfo