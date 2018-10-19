İsrail askerleri Gazze sınırında 130 Filistinliyi yaraladı

Filistinliler, bugün 30. haftasına giren "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri için Gazze Şeridi'nin doğu sınırında toplandı.

İsrail ordusu da bugün "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri öncesi abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına büyük askeri yığınak yaptı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına onlarca tank, zırhlı araç ve çok sayıda asker sevk edildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) da İsrail ordusunun sınırda büyük bir askeri yığınak yaptığını duyurdu.

77 kişi yaralandı

Toplanan kalabalığa İsrail askerleri müdahale etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki gösterilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinde, aralarında bir gazeteci, 4 sağlık görevlisi ve 25 çocuğun da bulunduğu 130 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralananlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Ayrıca İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail savaş uçağının, Gazze'nin güneyinde "yanan balon taşıdığı" iddia edilen bir grup Filistinlinin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Adraee, saldırıya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise bu saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

Gazze'ye 12 yıldır abluka uygulayan İsrail makamları daha önce yaptıkları açıklamalarla, 30. cuma gösterisinin "Hamas için bir sınav olacağı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Çarşamba günü toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nde, "Bu aşamada Gazze Şeridi'ne karşı askeri eylemde bulunulmaması, Hamas'ın üyelerini kontrol altında tutup tutmayacağını incelemek için Gazze'de cuma günü düzenlenmesi beklenen gösterilerin beklenmesi" yönünde karar alınmıştı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Kaynak: AA