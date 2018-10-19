İsrail baskıcı rejimlere casusluk ekipmanı tedarik ediyor

İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yer alan bir araştırmaya göre, aralarında demokratik olmayan baskıcı rejimlerle yönetilenlerin de olduğu birçok ülke, kendilerine risk olarak gördükleri kişiler ve muhalifleri hakkında e-mail ve gizli dinleme yoluyla bilgi toplamak için İsrail ile çalışıyor.

İsrailli şirketlerin açık bir şekilde kötüye kullanıldığının bilinmesine rağmen, bu ekipman ve yazılımları satmaya devam ettiği belirtilen haberde, İsrail yasalarının söz konusu ekipmanların yabancı hükümetlere satılmasını yasaklamadığı, ihracat belgelerinin ise İsrail Savunma Bakanlığı tarafından onaylandığı kaydedildi.

Haberde Mozambik'teki kaçırma olayları, Botswana'da yasa dışı balıkçılığa ve Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a karşı mücadelede İsrailli Verint Systems Şirketine başvurulduğu aktarıldı.

Demokratik olmayan ülkelere cihaz ve yazılım satılıyor

İsrail'in dünya genelindeki şirketlerinin güvenlik kalemlerindeki satışlarına uyguladığı gizliliğe dikkat çekilen haberde, Savunma Bakanlığı'nın satışlar konusunda bilgilerin gizliliğine önem verdiği, hatta İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesinin bile İsrail'in savunma ihracatının detaylarını inceleyemediği belirtildi.

Gazetenin yürüttüğü araştırmaya göre, İsrail, demokratik olmayan ülkelere bu cihaz ve yazılımları satmaktan geri kalmıyor. Öte yandan söz konusu ürünlerin sivillerin hak ihlalinde kullanılıp kullanılmadığını bilmek mümkün değil.

Herzilya kentinde bulunan NSO şirketinin ürettiği "Pegasus" uygulamasını öne çıkaran haberde, Forbes'in 2016'da cep telefonlarının neredeyse sınırsız gözetimine izin verilen Pegasus'u "dünyanın en güçlü mobil casus yazılım uygulaması" olarak nitelemesine dikkat çekildi.

Kaynak: AA