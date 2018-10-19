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Yunanistan'ın Vistonida Gölü kıyıları örümcek ağıyla kaplandı

Yunanistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Vistonida Gölü kıyıları tamamen örümcek ağlarıyla kaplandı.

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Yunanistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Vistonida Gölü'nün başı örümceklerle dertte.

Son birkaç gün içinde yüzlerce metrelik göl kıyısını saran geniş örümcek ağı, tüm manzaranın üzerini örttü.

Ağaçlar ve çalılar tamamen ürkütücü örümcek ağlarıyla kaplandı.

Uzmanlar bu olayın, çok yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle örümceklerin popüler yiyeceği olan sivrisinek gibi böceklerin çoğalması sonucu örümceklerin bölgeye akın etmesiyle gerçekleştiğini söylüyor. 

Örümcekler ağlarını örmekle meşgulken, böceklerin ağların üzerinde tuzağa düştüğü görülebiliyor.

Bu olayın bir benzeri, geçtiğimiz ay, Yunanistan'ın batısındaki Aitoliko kasabası kıyılarında da görülmüştü.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Yunanistan, vistonida gölü, örümcek ağı
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