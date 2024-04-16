İsrail'den Gazzelilere 'Gazze'nin kuzeyine gitmeyin' uyarısı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 193 gündür aralıksız devam ediyor.

İsrail ordusu, Deyr Balah ve Zavaydah bölgelerinde yerinden edilmiş Filistinlilere Gazze Şehrine dönmemeleri konusunda uyarı broşürleri attı:

"Gazze Vadisi'nin güneyinde bulunan herkese Acil uyarı!

İsrail Savunma Ordusu size Gazze Vadisi'nin kuzeyindeki bölgenin tehlikeli bir savaş bölgesi olarak kabul edildiğini duyuruyor. Savunma ordusu terör örgütlerine karşı savaşmayı sürdürüyor.

Sizi Gazze Vadisi'nin kuzeyine dönmeye teşvik eden ve yayınlanan her bilgi güvenliğinizi ve emniyetinizi tehlikeye atıyor. Bu nedenle kuzeye dönmekten kaçının."

Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin son sığınağı Refah

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 797 Filistinli öldürüldü, 76 bin 464 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.