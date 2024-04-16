Açık 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 16.04.2024 11:43

Yıkılan köprüden nehre düşen 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

ABD'nin Baltimore kentinde 26 Mart'ta yük gemisinin çarptığı Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılmasıyla nehre düşen 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Yıkılan köprüden nehre düşen 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
[Fotograf: AA]

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde yük gemisinin çarpması sonucu yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nden nehre düşen işçileri arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp durumdaki işçilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ailesinin talebi üzerine şahsın kimliği açıklanmadı.

ABD'de kargo gemisinin çarptığı köprü yıkıldı
ABD'de kargo gemisinin çarptığı köprü yıkıldı

3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı

Geminin çarptığı sırada bakım-onarım işleri yapan ve köprünün yıkılmasıyla nehre düşen 8 inşaat işçisinden 2'si kurtarılmıştı.

Maryland eyalet polisi 27 Mart’ta, 8 metre derinlikte kırmızı bir kamyonetin 8 metre derinlikte bulunduğunu, içinde 35 yaşındaki Meksikalı Alejandro Hernandez Fuentes ve 26 yaşındaki Guatemalalı Dorlian Ronial Castillo Cabrera’nın cansız bedenine ulaşıldığını ifade etmişti.

İşçilerden üçüncüsü 38 yaşındaki Maynor Yasir Suazo-Sandoval'ın cansız bedeni ise Nisan ayı başında bulunmuştu.

Kayıp durumdaki diğer 2 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

ABD'de yıkılan köprüden nehre düşenlerin 6'sının öldüğü tahmin ediliyor
ABD'de yıkılan köprüden nehre düşenlerin 6'sının öldüğü tahmin ediliyor

Ne olmuştu?

Baltimore Limanı'ndan Sri Lanka’nın başkenti Colombo’ya gitmek üzere 26 Mart’ta yola çıkan Singapur bandıralı “Dali” adlı kargo gemisi, Patapsco Nehri üzerindeki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpmıştı.

Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki köprü çarpmanın etkisiyle çökmüş, üzerindeki yolda bulunan araçlar nehre düşmüştü.

Kazanın ardından Maryland eyaletinde `acil durum` ilan edilmişti.

Gemi, çarpmadan önce motor arızası yaşadığını belirtmiş ve yardım çağrısında bulunmuştu.

ABD'nin milli marşının yazarı Francis Scott Key'in adının verildiği 4 şeritli köprü, 1977'de hizmete açılmıştı. Biden yönetimi, yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nün enkazının kaldırılması için Maryland eyaletine 60 milyon dolarlık federal bütçe ayırmıştı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Danimarka'da 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binasında yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:50
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD'li heyeti kabul etti
12:47
Elden ödediği kira icralık etti
12:39
Türkiye, sağlık turizminde en fazla hasta kabul eden 10 ülkeden biri
12:34
Batman Havalimanı martta 45 bin 466 yolcuya hizmet verdi
12:32
Bayramda adrenalin tutkunları Uçmakdere'ye akın etti
12:31
Gök bilimciler yıldız kaynaklı "en büyük" kara deliğe ulaştı
Uçmakdere'de bayram tatilinde yüzlerce kişi gökyüzüyle buluştu
Uçmakdere'de bayram tatilinde yüzlerce kişi gökyüzüyle buluştu
FOTO FOKUS
Tarihi Yılan Kale görenleri hayran bırakıyor
Tarihi Yılan Kale görenleri hayran bırakıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ