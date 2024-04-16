Austin, Bahreyn Başbakanı ve Alman mevkidaşıyla İran'ın İsrail'e saldırısını görüştü

ABD Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Austin ile Al Halife telefonda görüştü. Görüşmede İran'ın İsrail'e saldırısını ele alan Austin, ABD'nin bölgedeki gerilimin tırmanmasını istemediğini belirtti.

ABD'nin İsrail'in ve bölgedeki ABD personelinin güvenliği için gereken önlemleri alacağını kaydeden Austin, Bahreyn ile ikili savunma ortaklığına bağlılığının altını çizdi.

Pistorius ile de görüştü

Austin'in Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile de konuştuğu, bu görüşmede Almanya'nın Ukrayna konusundaki güvenlik ve liderlik desteği için teşekkür ettiği bildirildi.

ABD ve Almanya'nın Ukrayna'ya destek için uluslararası ortaklarla çalışmaya devam edeceği belirtilen görüşmede taraflar, İran'ın İsrail'e saldırısını da değerlendirdi.

İki bakan, İsrail'e desteklerini yineledi ve bölgesel güvenliğin sağlanması için transatlantik işbirliğini sürdürmede mutabık kaldı.