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Dünya
AA 16.04.2024 12:06

UAEA, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırma ihtimali nedeniyle kaygılı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırı olasılığından kaygı duyduğunu söyledi.

UAEA, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırma ihtimali nedeniyle kaygılı
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Rusya’nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali’ne yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmeler yapmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Grossi, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran’ın 13 Nisan’da İsrail’e misilleme olarak düzenlediği hava saldırılarına, Tel Aviv yönetiminin yanıt vereceği yönündeki açıklamaları bölgede gerilimin tırmanmasına neden olurken UAEA Başkanı Grossi de bu duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Grossi, İran’ın hafta sonu nükleer tesislerini güvenlik gerekçesiyle kapattığı, dünden itibaren tesisleri yeniden faaliyete geçirdiği ancak "durumun tamamen sakinleştiğini gözlemleyene kadar Ajans müfettişlerini bu tesislerden uzak tuttuğu" bilgini paylaştı.

İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıda bulunma ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Grossi, "Bu olasılıktan her zaman kaygı duyuyoruz." dedi.

Grossi, Ajansın bugünden itibaren gözlem ve doğrulama faaliyetlerine yeniden başlayacağını, bu durumun denetimleri etkilemediğini belirterek, taraflara "azami itidal" çağrısında bulundu.

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