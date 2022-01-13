İsrail'in güneyinde Necef Çölü'nün yerlisi Filistinli bedeviler, Yahudi Ulusal Fonu tarafından yürütülen ağaçlandırma faaliyetlerine karşı gösteri düzenledi.

İsrail polisi, Save köyü çevresindeki protestolarda göstericilere göz yaşartıcı gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

Polisle yaşanan arbedede bazı göstericiler yaralanırken, aralarında 18 yaşın altındakilerin de bulunduğu en az 5 gösterici gözaltına alındı.

Ağaçlandırma faaliyetleri

İsrail'in resmi olarak statülerini tanımadığı, elektrik, su ve diğer altyapı hizmetlerinden yoksun bıraktığı bedevi köylerinde yürütülen ağaçlandırma kampanyası, bedevilerin buralardan çıkarılma çabası görüldüğü için tepki çekiyor.

Günlerdir yoğun polis koruması altında gerçekleşen ağaçlandırma faaliyetinde polisle yaşanan olaylarda aralarında çocukların da olduğu 80’den fazla İsrail vatandaşı Filistinli bedevi gözaltına alındı.