Akıllı telefonlar için geliştirilen ve insanların temaslı olduğu kişileri takip eden uygulama, Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran'a COVID-19 taşıyıcısı biriyle temasa geçtiğini bildirdi.

Dün Bakanlar Kurulu toplantısına katılan Veran, bunun üzerine ilk COVID-19 testini yaptırdı ve sonuç negatif çıktı. Veran'ın COVID-19 belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı ikinci test ise pozitif çıktı.

Olivier Veran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisini izole ettiğini ve çalışmalarını uzaktan takip ettiğini duyurdu.

Kasım ve aralıkta Fransa Başbakanı Jean Castex, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Franck Riester ve Endüstriden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher de COVID-19'a yakalanmıştı.