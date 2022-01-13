Kanada'nın Toronto Üniversitesi bünyesinde bulunan Citizen Lab isimli araştırma merkezinin raporuna göre, El Salvador'da onlarca gazeteci ve aktivistin cep telefonları, 2020'nin başından beri Pegasus yazılımı ile hacklendi.

Citizen Lab, yaptığı açıklamada, El Salvador'da çalışan ve devletteki yolsuzluğu araştırdığı iddia edilen gazetecileri ve aktivistleri hedef alan casus yazılım operatörünün tespit edildiğini duyurdu.

Pegasus casus yazılımı ile hedef alınan haber sitelerinden birinin El Faro olduğu bilgisi paylaşıldı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Pegasus yazılımı ile bağlantısı olduğu iddialarını reddederek, hükümetin bu yazılımları kullanmak için lisansa sahip olmadığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Sofia Medina, hükümetin söz konusu korsanlığı araştırdığını kaydetti.

NSO'nun Pegasus casus yazılımı

Uluslararası Af Örgütü ve uluslararası gazeteciler konsorsiyumu Forbidden Stories iş birliğinde ve 17 medya kuruluşunca yürütülen araştırmada, İsrail merkezli NSO Grup'a ait casus yazılımı Pegasus'un, küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı iddia edilmişti.

Afrika'dan Avrupa'ya en az 10 ülke hükümetinin NSO Grup'un müşterisi olduğu ve casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunulmuştu.

İddiaya göre, dünya genelinde 50 binden fazla telefon numarası, bu casus yazılım tarafından izlemeye alındı.

NSO Grup ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, "terörizm ve ciddi suçlarla mücadele etmelerine yardımcı olmak için ülkelere ya da kolluk kuvvetlerine teknoloji hizmeti verdiğini" ileri sürüyor.

ABD NSO'yu kara listeye almış, Apple da NSO'ya dava açmıştı

ABD yönetimi, 3 Kasım'da aralarında İsrail merkezli teknoloji firmaları NSO Grup ve Candiru'nun da olduğu 4 şirketi, yabancı ülkelere casus yazılım sattıkları gerekçesiyle kara listeye almıştı.

Apple ise 24 Kasım'da Pegasus'a dava açmıştı.