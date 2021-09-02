İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede toplam vaka sayısının 1 milyon 88 bini geçtiği, 7 bin 90 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Aktif vaka sayısının 90 bini aştığı İsrail'de hastalardan 666'sının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

3'üncü doz ile salgının önüne geçilmeye çalışılıyor

Delta varyantının etkisiyle günlük vakaların hızla yükseldiği ülkede 3'üncü doz aşı uygulamasıyla salgın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına 3'nücü doz COVID-19 aşısı yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, son olarak 29 Ağustos'ta 12 yaş üstü kişileri bu gruba eklemişti.

Ülkede şu ana kadar 5 milyon 995 bin kişiye COVID-19 aşısının 1'inci, 5 milyon 494 bin kişiye 2'nci, 2 milyon 350 bin kişiye de 3'üncü dozu yapıldı.