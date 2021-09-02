ABD'nin Louisiana eyaletindeki St. Bernard Parish çalışanları, bu hafta bölgeyi kasıp kavuran sel sırasında ağaçta mahsur kalan bir ineği kurtarırken görüntülendi.

Neredeyse bele kadar gelen suya giren ekip, ineğin etrafındaki dalları kesmek için motorlu testere kullandı.

Louis Pomes and Parish Government employees, Tyler Acosta, David Palmer and Roy Ragan, Sr. rescue a #cow wedged in a tree in Florissant following #Hurricane #Ida . pic.twitter.com/XG8e8iRXAp — St. Bernard Parish (@StBGov) September 1, 2021

Sosyal medyada viral oldu

İneğin kurtarıldığı anlar sosyal medyada pek çok kişi tarafından paylaşılarak beğeni topladı.

ABD’de Ida kasırgasının neden olduğu yıkımın ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Ida Kasırgası’nın ardından elektrik kesintilerinin devam ettiği Louisiana eyaletinde benzin sıkıntısı da baş gösteriyor.