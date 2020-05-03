Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece ülkedeki COVID-19 kaynaklı can kaybının 229'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, 84 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 16 bin 185'e çıktığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 105'inin durumunun ağır olduğu, 9 bin 593 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Koronavirüs tedbirleri

İsrail'de COVID-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.