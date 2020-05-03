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İsrail'de koronavirüs kaynaklı ölümler artıyor
[Fotoğraf: AA]
İsrail'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) kaynaklı 4 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede can kaybı 229'a, vaka sayısı 16 bin 185'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Böylece ülkedeki COVID-19 kaynaklı can kaybının 229'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, 84 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 16 bin 185'e çıktığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, hastalardan 105'inin durumunun ağır olduğu, 9 bin 593 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
Koronavirüs tedbirleri
İsrail'de COVID-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.
Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.
Etiketler: israil koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 00:59
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