Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece ülkedeki COVID-19 kaynaklı can kaybının 225'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, 155 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 16 bin 101'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 105'inin durumunun ağır olduğu, 8 bin 758 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

COVID-19 kısıtlamaları gevşetiliyor

İsrail'de COVID-19 önlemleri kapsamında eğitime ara verilen okullar pazar gününden itibaren kademeli olarak açılacak.

Ülkede ayrıca alışveriş merkezleri ve semt pazarları dışında yer alan dükkanların açılmasına da izin verilmişti.