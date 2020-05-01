Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail'de COVID-19 vaka sayısı 16 bini aştı
[Fotoğraf: AA]
İsrail'de tespit edilen yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 16 bin 101'e ulaşırken, can kaybı 225'e çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Böylece ülkedeki COVID-19 kaynaklı can kaybının 225'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, 155 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 16 bin 101'e ulaştığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca hastalardan 105'inin durumunun ağır olduğu, 8 bin 758 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
COVID-19 kısıtlamaları gevşetiliyor
İsrail'de COVID-19 önlemleri kapsamında eğitime ara verilen okullar pazar gününden itibaren kademeli olarak açılacak.
Ülkede ayrıca alışveriş merkezleri ve semt pazarları dışında yer alan dükkanların açılmasına da izin verilmişti.
Etiketler: koronavirüs israil covid-19 vaka sayısıSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 21:46
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