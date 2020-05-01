Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün 91 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Bugün 22 hastanın iyileşerek taburcu edildiği belirtilen açıklamada, halen 658 kişinin tedavi gördüğü ifade edildi.

Açıklamada, ilk vakanın görüldüğü 2 Mart'tan bu yana ülkede toplam 1024 COVID-19 vakası tespit edildiği, bunlardan 356'sının iyileştiği, 9'unun yaşamını yitirdiği, 1'inin de vatandaşı olduğu ülkeye gönderildiği aktarıldı.

Senegal'de 20.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı halen devam ediyor.