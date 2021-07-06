İsrail Meclisi'nde, İsrail vatandaşı Filistinliler ile işgal altındaki Batı Şeria veya abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler arasında yapılan evliliklerin ardından "aile birleşimini" zorlaştıran yasanın süresinin uzatılması için dün akşam başlayan oturum sabaha kadar devam etti.

Başbakan Naftali Bennett liderliğindeki koalisyonda yer alan sol görüşlü Meretz ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Birleşik Arap Listesi partileri yasanın uzatılmasına destek vermeyeceğini duyurmuştu.

Koalisyon ortaklarından anlaşma

Bunun üzerine koalisyon ortakları arasında yasanın uzatılması için pazarlıklar başladı.

Yapılan pazarlıkların ardından koalisyon ortakları, söz konusu yasanın 1 yıl yerine 6 ay uzatılması ve bin 600 Filistinli aileye vatandaşlık verilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Bennett hükümeti ilk sınavında sınıfta kaldı

Meclis'te yapılan oylamada, Bennett'in partisi Yamina'dan bir milletvekili hayır oyu verdi, Birleşik Arap Listesi'nden 2 milletvekili de oylamaya katılmadı.

Eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği muhalefetin tamamı oylamaya katılarak yasanın uzatılmasına hayır oyu verdi.

Yapılan oylamada, 120 sandalyeli Meclis'te 59'ar evet ve hayır oyu çıktı.

Bu sonuçla yasa uzatılamadı ve Başbakan Bennett liderliğinde 13 Haziran'da kurulan koalisyon hükümeti ilk ciddi sınavında sınıfta kaldı.

"Aile birleşimi" yasası yürürlükten kalkacak

İsrail'de ilk olarak 2003'te kabul edilen ve her yıl uzatılan tartışmalı "aile birleşimi" yasası İsrail vatandaşı Filistinlileri hedef alıyor.

Söz konusu yasa, İsrail vatandaşı Filistinliler ile işgal altındaki Batı Şeria veya abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler arasında yapılan evliliklerin ardından "aile birleşimini" zorlaştırıyor.

Birçok insan hakları kuruluşu tarafından "ırkçı" olarak addedilen yasa, Meclis'teki oylamada uzatılmadığı için bugün yürürlükten kalkacak.