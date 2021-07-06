Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı düzenlendi.

Afganistan ve Tacik-Afgan sınırındaki durumun ele alındığı toplantıda, sınır bölgelerinde güvenliğin sağlanması ve sınır korumanın güçlendirilmesine yönelik alınacak önlemler ele alındı.

Sınıra 20 bin yedek asker

Devlet sınırlarını korumak için sınır koruma kapasitesinin güçlendirilmesi ve gerekli bölgelere ek birliklerin gönderilmesi talimatı verilen toplantıda, sınır ötesi suç ve sınır ihlallerinin önlenmesi meseleleri de değerlendirildi.

Toplantıda Rahman, Savunma Bakanlığına Tacik-Afgan sınırını güçlendirmek için 20 bin yedek askerin görevlendirilmesi talimatını verdi.

Son dönemde Taliban'ın Tacikistan sınırı yakınındaki Afganistan'ın bazı bölgelerini ele geçirmesi üzerine iki ülke sınırındaki durum gerginleşirken, Taliban saldırılarından kaçan bin 500'e yakın Afgan askeri de Tacikistan topraklarına sığınmıştı.