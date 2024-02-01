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Dünya
AA 01.02.2024 15:17

İsrail'de eski askeri yetkililer Netanyahu'nun görevden alınması için Yüksek Mahkemeye başvurdu

İsrail'de aralarında askeri yetkililerin de bulunduğu bir grup, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "sağlığının kötüleşmesini" ve "ülke menfaatlerini şahsi çıkarlarına kurban etmesini" gerekçe göstererek görevden alınması talebiyle Yüksek Mahkemeye başvurdu.

İsrail'de eski askeri yetkililer Netanyahu'nun görevden alınması için Yüksek Mahkemeye başvurdu
[Fotograf: Reuters]

Haaretz gazetesinin haberine göre, aralarında eski Savunma Bakanı Moşe Ya'alon ve eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz’un da bulunduğu 9 kişi, Netanyahu'nun görevden alınması için İsrail Yüksek Mahkemesine dilekçe sundu.

Yüksek mahkemeye sunulan dilekçede, Netanyahu’nun başbakanlık görevine "uygun olmadığının ilan edilmesi" çağrısında bulunuldu.

Dilekçede görev süresince cezai suçlamalarla karşı karşıya kalan Netanyahu'nun açıkça "çıkar çatışması" yaşadığı kaydedildi.

Netanyahu’nun ülkenin, halkın, Gazze’deki İsrailli esirler ile ailelerinin menfaatinden ziyade şahsi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği savunuldu.

Ayrıca, Başbakanın sağlığının kötüleştiğine dair işaretler olduğu ve bunun da görevden alınmasını gerektirdiğinin altı çizildi.

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