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Dünya
AA 01.02.2024 15:03

Rusya: Biden, Amerikalıları Belgorod bölgesindeki uçağın vurulmasında suç ortağı yaptı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Belgorod bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Amerikan Patriot hava savunma sistemi ile vurulduğuna işaret ederek "(ABD Başkanı Joe) Biden ve ekibi, Amerikalıları kanlı bir trajedinin suç ortağı yaptı." dedi.

Rusya: Biden, Amerikalıları Belgorod bölgesindeki uçağın vurulmasında suç ortağı yaptı
[Fotograf: Reuters]

Rusya Soruşturma Komitesi, geçen hafta Belgorod bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rusya'ya ait "İl-76" tip uçağın vurulmasıyla ilgili yürütülen soruşturma sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Uçağa yönelik Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Liptsi yerleşim biriminden 2 füze fırlatıldığı belirtilen açıklamada, "Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, olay yerinde bulunan tasarım ve geometrik özellikler, yazı ve işaretlere göre parçalar Amerikan Patriot sisteminin MIM-104A füzesine ait." ifadelerine yer verildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, soruşturma sonuçlarına yönelik sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD vatandaşlarının, paralarının nereye gittiğini bilmesi gerekiyor. Biden ve ekibi, Amerikalıları kanlı bir trajedinin suç ortağı yaptı." ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da uçağın vurulmasıyla ilgili uluslararası soruşturma yapılmasından yana olduklarını belirterek, "Hiç kimse, soruşturmanın yapılmasını istemiyor. Çünkü soruşturma sonuçları kendilerini gösterecek." dedi.

Peskov, Batı'nın Ukrayna'daki silahlı çatışmalarda doğrudan yer aldığını söyledi.

Rus uçağının vurulması

Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Ocak'ta, içinde Ukraynalı esirlerin de bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından atılan roketle Belgorod bölgesinde vurulduğunu duyurmuştu.

Uçakta, 6 kişilik mürettebat, çatışmalarda esir alınmış 65 Ukraynalı asker ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Belgorod bölgesinde Rus uçağını vurmakla "suç" işlediğini söylemişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya'nın, esirlerin nakli için Belgorod hava sahasının güvenliğinin belirli bir zaman diliminde sağlanması gerektiği konusunda kendilerine bilgi vermediğini açıklamıştı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Belgorod-Harkiv istikameti de dahil olmak üzere terörist tehdidi ortadan kaldırmak, nakliye araçlarını imha etmek için önlemler almayı sürdüreceklerini bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanlığına olayla ilgili ellerindeki verileri ortaklarıyla paylaşma talimatı verdiğini belirterek "Devletimiz, bu olaya ilişkin uluslararası soruşturma yapılması konusunda ısrar edecek." ifadesini kullanmıştı.

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