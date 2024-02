Hindistan artan ırkçılığın görünmesini istemiyor

Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerinin son yıllarda büyük bir artışa sahne olduğu Hindistan, artık söz konusu eylemlerin kayda geçirilmesini ve yayılmasını da istemiyor.

Hindistan'daki dini azınlıklara karşı nefret suçlarını belgeleyen ABD merkezli bağımsız bir araştırma projesi olan Hindutva Watch'un web sitesine artık Hindistan'da erişilemiyor.

Öte yandan nefret söylemlerini özel olarak izlemeye yönelik bir başka girişim olan India Hate Lab'in web sitesine de, ülke dışında mevcut olmasına rağmen artık Hindistan'dan erişim sağlanamıyor.

Her iki girişimin de kurucusu olan Keşmirli Raqib Hameed Naik, geçtiğimiz hafta yasalaşan yeni Bilgi Teknolojileri Yasası'ndan sonra kendisine bilgi verildiğini belirtiyor.

2021’de kuruna Hindutva Watch, farklı ülkelerdeki 12 çalışanı ile çalışmalarını sürdürüyor.

Hindutva Watch, çalışmalarına başladığından bu yana, Hindistan'ın dini azınlıklarına karşı büyük şehirlerden küçük kasabalara kadar her yerde artan, ancak ülke içinde veya dışında ana akım basında çok az yer alan nefret söylemi ve şiddeti belgeleyen nadir bir veritabanı haline geldi.

Proje, günde iki ila dört nefret olayını belgeliyor. Bu, bir yıl öncesine göre bildirilen olayların neredeyse iki katı.

Sansür X’te başladı

Öte yandan kurumun web sitesinin Hindistan’da erişime engellenmesi, yeni yasanın sonrasında X sosyal medya platformu hesaplarının askıya alınmasının ardından gerçekleşti.

Yani sansür ilk olarak X’te başladı.

Naik 16 Ocak'ta X'te yasağa tepki göstererek şunları yazdı;

"Şok edici olsa da, Başbakan Modi rejiminin özgür basını ve eleştirel sesleri bastırma geçmişi göz önüne alındığında, bu şaşırtıcı değil."

Uzmanlar platformun Kasım 2022'de milyarder Elon Musk tarafından devralınmasından bu yana Hindistan'daki X hesaplarını kapsayan artan sansür çalışmalarına dikkat çekiyor. Şirket geçen yıl ayrıca ABD merkezli Hint insan hakları gruplarının hesaplarını da askıya almıştı.

Al Jazeera’ya konuşan New York merkezli bir araştırma kurumu olan The Polis Project'in yazarı ve kurucusu Suchitra Vijayan, "Hindistan devleti yalnızca tarihi yeniden yazmakla kalmıyor, hükümet azınlık gruplarına yönelik şiddete ilişkin bilgi veya herhangi bir belge istemiyor" dedi.

Hindutva Watch'u bir "kurum" olarak nitelendiren Vijayan, gönüllü grubunun Hindistan'daki azınlıklara yönelik hak ihlallerini vurgulamak için sosyal medyayı etkili bir şekilde kullandığını söyledi.

"Hindistan hükümeti kelimenin tam anlamıyla hala düşünen, yazan ve belgeleyen herkesin peşine düşüyor."

Seçime doğru eylemler arttı

Hindutva Watch’un Hindistan'da eylül ayında yayımlanan raporuna göre, ülkede 2023'ün ilk yarısında Müslümanlara karşı 250'dan fazla nefret söylemini teşvik eden miting düzenlendi.

"2023 Yarıyıl Raporu: Hindistan Müslüman Karşıtı Nefret Söylemi Mitingleri" başlığıyla yayımlanan rapora göre, bu yılın ilk yarısında 17 eyalette Müslümanları hedef alan 250'den fazla nefret kışkırtıcılığı yapan miting gerçekleştirildi.

Raporda, Müslümanları hedef alan tehlikeli komplo teorilerinin yayıldığı, şiddet, silahlanma ve sosyo-ekonomik boykot çağrılarının yapıldığı bu mitinglerin, milliyetçi Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) 2014'te iktidara gelmesiyle artma eğilimi gösterdiği, birçok hükümet üyesinin benzer söylemlerde bulunduğu ifade edildi.

