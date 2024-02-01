Açık 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.02.2024 14:01

Fransa'da ilk ve ortaokul öğretmenleri greve gitti

Fransa'da ilk ve ortaokul öğretmenleri, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve maaş artışı talebiyle bugün greve gitti.

Fransa'da ilk ve ortaokul öğretmenleri greve gitti
[Fotograf: AFP]

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin önde gelen eğitim sendikalarının çağrısıyla başkent Paris ve birçok kentte öğretmenler greve gitti.

Sendikalar Aralık 2023'ten bu yana maaşları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulunurken, Eğitim Bakanı Amelie Oudea-Castera'nın devlet okullarına yönelik eleştirel açıklamaları öğretmenlerden tepki topladı.

Eğitim Bakanı'nın açıklamaları ile yaptıkları işin değersiz gösterildiğini düşünen öğretmenler, hükümete tepki gösterdi.

Eğitim sendikası FSU-SNUİpp'nin greve katılım oranını Paris için yüzde 65, Val-de-Marne, Drome, Ardeche ve Pyrenees-Atlantiques şehirleri için yüzde 50 olarak öngördüğü duyuruldu. Ülke genelinde bugün ilk ve ortaokul öğretmenlerinin yüzde 40'ının greve gitmesi bekleniyor.

Fransa'da 4 eğitim sendikası tarafından Aralık 2023'te ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylemler başlatılmıştı. Tartışmalar, Bakan Oudea-Castera'nın devlet okullarında derslerin öğretmensiz geçtiğini, bu nedenle çocuklarını Paris'te özel okula gönderdiğini açıklamasının ardından daha da artmıştı.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:16
HAVELSAN, yapay zeka platformu 'MAIN'i tanıttı
14:03
THY yolcu-kargo uçağı dönüşümlerine başladı
13:43
Bitlis'te günlük 200 kamyon kar şehrin dışına taşınıyor
13:46
Yapay zeka çalışmalarına 14,3 milyar lira destek sağlandı
13:45
İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor
13:40
Turizmciler 2024'ten umutlu
Avrupalı çiftçiler Brüksel'de protestolarını sürdürüyor
Avrupalı çiftçiler Brüksel'de protestolarını sürdürüyor
FOTO FOKUS
Alper Gezeravcı, astronot olmanın şifrelerini Gebzeli öğrencilerle paylaştı
Alper Gezeravcı, astronot olmanın şifrelerini Gebzeli öğrencilerle paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ