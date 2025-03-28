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Dünya
AA 28.03.2025 02:03

İsrail'de askerler, ordunun Gazze'de "bocalamaya" başladığını açıkladı

İsrail'deki yüzlerce yedek subay ve asker, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlatan soykırımcı İsrail ordusunun, "Gazze Şeridi'nde net hedefler olmaksızın bocalamaya geri döndüğünü" belirtti.

İsrail'de askerler, ordunun Gazze'de "bocalamaya" başladığını açıkladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, yüzlerce yedek subay ve asker, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e bir mektup gönderdi.

Ordunun "Gazze Şeridi'nde net hedefler olmaksızın bocalamaya geri döndüğü" ifade edilen mektupta, Genelkurmay Başkanı Zamir'den "Gazze'ye saldırıların hedefinin tanımlanması ve muharebe görevinin tamamlanması için tarih vermesi" istendi.

KAN'ın haberinde, mektubun "alışılmadık" olduğuna işaret edildi.

⁠Ateşkesi bozan soykırımcı İsrail ordusu, şiddetli saldırıları yeniden başlattı

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Bu saldırılarda çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 855'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1869'u aşkın kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 208'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 910'a yükseldi.

Ateşkesi bozan soykırımcı İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu olan ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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