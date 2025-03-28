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Dünya
AA 28.03.2025 00:52

Lübnan Ordusu: Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 56 kişi yakalandı

Lübnan Ordusu, Suriye sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadele çalışmaları kapsamında 56 kişinin yakalandığını duyurdu.

Lübnan Ordusu: Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 56 kişi yakalandı

Ordudan yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Suriye ile olan kara sınırında sızma girişimlerini önleme ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Bu çalışmalar çerçevesinde sınır hattından ülkeye giriş yapmaya çalışan 56 kişinin yakalandığı bildirilen açıklamada, bu kişilerin Suriyeli oldukları aktarıldı.

Yasa dışı yollardan Lübnan'a girmeye çalışanların kullandıkları 4 araç ve 3 motosiklete el konulduğu belirtilen açıklamada, araçlarda çok miktarda uyuşturucu ile askeri ekipman bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, yakalanan 56 kişinin soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

Lübnan Ordusu, geçen hafta 3 Suriyeli askerin öldürülmesi üzerine çatışmaların yaşandığı sınır hattındaki yasa dışı geçiş yollarını kapatma çalışmalarını sürdürüyor.

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