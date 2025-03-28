Katil İsrail, mahkumiyetleri biten yaklaşık 30 Filistinli mahkumu serbest bıraktı

Filistin Esirler Cemiyetinin Facebook sayfasından, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasıyla ilgili açıklama yapıldı ve sağlık durumlarını gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

Mahkumiyetleri sona eren yaklaşık 30 Filistinlinin serbest bırakıldığı ve bazılarının tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Filistinlilerin bir kısmında özellikle de Megiddo Hapishanesi'nden tahliye edilenlerde uyuz hastalığının görüldüğü belirtildi.

Serbest bırakılanların görünüşlerinin, İsrail hapishanelerinde kendilerine uygulanan benzeri görülmemiş vahşeti bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edildi.

Söz konusu Filistinliler arasında 24 yıl hapis yatan Said Selame'nin olduğu ve bazı tutukluların, serbest bırakılmadan önceki son ana kadar ciddi şekilde darbedildiği aktarıldı.

Filistin Esirler Medya Ofisinden 24 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in Gilboa ve Megiddo hapishanelerinde Filistinli tutuklular arasında uyuz hastalığını kasıtlı olarak yaygınlaştırdığı, hatta bu nedenle birçok tutuklunun hayatını kaybettiği belirtilmişti.