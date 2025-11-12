Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.11.2025 06:45

İsrail'de aşırı sağcılar, Filistin asıllı Milletvekili Eymen Avde'ye saldırı girişiminde bulundu

İsrail'de aşırı sağcılar, Filistin asıllı Milletvekili Eymen Avde'ye Hayfa kentinde katıldığı bir etkinlik esnasında saldırı girişiminde bulundu.

İsrail'de aşırı sağcılar, Filistin asıllı Milletvekili Eymen Avde'ye saldırı girişiminde bulundu

Haaretz gazetesinin haberine göre, yaklaşık 70 civarındaki aşırı sağcı İsrailli, Milletvekili Avde'nin katıldığı Hayfa kentine bağlı Pardes Hanna kasabasındaki bir evin bahçesinde düzenlenen etkinliği bastı.

Gazeteye konuşan Filistin asıllı milletvekilinin yakın çalışma arkadaşları, Avde'nin konuşma yapması için davet edildiği etkinliğin başlamasına saatler kala aşırı sağcıların etkinliği sabote etmeyi planladığına dair mesajlar aldıklarını söyledi.

Ellerine geçirdikleri şişeleri fırlatan ve Avde’ye hakaretler savuran grubun, bir müddet sonra toplantının yapıldığı evin önünden uzaklaştığı aktarıldı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise etkinliğin yapıldığı evin önünde yaklaşık 70 aşırı sağcının toplandığı, aşırılıkçı grubun dağılmasının ardından Avde'nin polis eşliğinde toplantı alanından ayrıldığı belirtildi.

Saldırı girişiminin ardından Avde, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hükümet koruması altında, ülkedeki azgın faşizme karşı Yahudiler ve Araplar olarak birlikte dimdik durmaya devam edeceğiz. Bizi susturmaya ya da hedef almaya çalışsalar bile güçlenecek ve üstesinden geleceğiz. Faşizmi yenmenin tek yolu cesur bir Yahudi-Arap ortaklığıdır."

İsrail'in Gazze'de soykırıma varan saldırılarına karşı sesini yükselten Avde, zaman zaman aşırı sağcı İsraillilerin saldırı girişimlerine maruz kalıyor.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Güney Kore'nin batı kıyısında 600 yıllık kargo gemisi gün yüzüne çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:00
Küresel piyasalar temkinli iyimserlikle seyrediyor
08:32
Polistiren ithalatında damping önlemi uygulanacak
08:20
Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki Veysel'den kötü haber
08:05
Ataşehir'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralılandı
08:55
Düşen askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit oldu
07:38
Zorunlu kış lastiği uygulaması hafta sonu başlayacak
“Yeşil Vatan” için binlerce fidan toprakla buluştu
“Yeşil Vatan” için binlerce fidan toprakla buluştu
FOTO FOKUS
Sağanağın etkili olduğu İzmir Foça'da yaşayanlar altyapıdan şikayetçi
Sağanağın etkili olduğu İzmir Foça'da yaşayanlar altyapıdan şikayetçi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ