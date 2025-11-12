Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
Japan Times 12.11.2025 06:32

Tacize karşı Bluetooth yasağı: Japonya cihazları kısıtlıyor

Japonya, kişilerin konumunun GPS'le izinsiz takip edilmesini kısıtlayan taciz ve aile içi şiddet yasalarını genişletiyor. Bluetooth'lu cihazlar yasaya dahil edilecek.

Tacize karşı Bluetooth yasağı: Japonya cihazları kısıtlıyor

Japonya'da hükümet, taciz vakalarına karşı Bluetooth üzerinden konum takibi sağlayan cihazları kısıtlamaya gidiyor.

Ülkede 2021'de çıkan ve kişilerin konumunun GPS ile izinsiz şekilde takip edilmesini kısıtlayan taciz ve aile içi şiddet yasaları, Bluetooth'lu cihazları kapsayacak şekilde genişletilecek. AA'nın aktardığına göre yasalar, 17 Aralık'taki parlamento oturumunda da onaylanırsa 20 gün içinde yürürlüğe girecek.

Japonya Ulusal Polis Ajansı verilerine göre, son yıllarda tacizciler bu tür cihazları kendi akıllı telefonlarına bağlayarak kurbanlarını takip ediyor.

Ülkede 2023'te 196, 2024'te ise 370 bu tür vakalar bildirildi.

Trenlerde tacize uğruyorlar

Cinsel taciz ve saldırı, Japonya'nın özellikle devasa toplu taşıma sisteminde büyük bir sorun. Hükümetin konuyla ilgili ilk anketine göre, 16-29 yaş arası her 10 kadından biri trenlerde kendilerine uygunsuz şekilde dokunulduğunu söylüyor.

Ancak birçok kadın, olayları polise bildirmenin sonuçlarından korktuğu için gerçek sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Tokyo'da her yıl yaklaşık 800 kişi "chikan" olarak bilinen taciz suçundan tutuklanıyor. Ancak birçok fail ceza almıyor.

Japonya
