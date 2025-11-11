Hafif Sağanak Yağışlı 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.11.2025 23:06

BM'ye göre ateşkesten beri Gazze'ye bir kez bile günde 600 yardım kamyonu ulaşmadı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de geçen ay yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail'in anlaşmadaki taahhüdüne rağmen bir gün bile 600 insani yardım kamyonunun ulaşmasına izin vermediğini belirtti.

BM'ye göre ateşkesten beri Gazze'ye bir kez bile günde 600 yardım kamyonu ulaşmadı
[Fotograf: AA]

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

Ateşkesten bu yana son bir ayda herhangi bir gün Gazze'ye 600'den fazla yardım kamyonu ulaşıp ulaşmadığı sorusuna Haq, "Bildiğim kadarıyla hayır." cevabını verdi.

Haq, sayılarını takip ettikleri kamyonların sadece BM ve ortaklarına ait olduğunu, bunların sayısının çoğu zaman günde 150 civarında olduğunu, bunun dışında İsrail ile direkt bağlantı kuran ticari veya diğer kamyonların sayısını ise bilmediklerini söyledi.

"İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhüdüne rağmen yeterli yardım için engelleri kaldırmamasının 'yeni normal' haline gelmesinin nasıl önleneceği" sorusunu da Haq, "Bunun yeni normal haline gelmesini engellemenin yollarından biri, bunu sürekli olarak önünüzde dile getirmek ve yardımların engellenmeye devam ettiği gerçeğine dikkati çekmektir." diye yanıtladı.

Haq, bu engelleri sadece kamuoyunda, medyada değil, aynı zamanda üye ülkelere de bildirdiklerini ekledi.

İnsani yardımları ulaştırmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirten Haq, "Ancak elbette bu (engellemeler) haftalardır devam ediyor ve hala olması gereken seviyede değiliz." ifadesini kullandı.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına göre İsrail, Gazze'ye günde 600 insani yardım kamyonunun geçişine izin vereceği taahhüdünde bulunmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hala çok az insani yardım kamyonunun girişine izin verirken, ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını da sürdürüyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Katil İsrail ordusunun attığı bombanın gazından etkilenen Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:24
Park yeri bulamayan komşu, düğündekilere ateş açtı: 1 ölü
23:12
Kültür AŞ ihalelerinde 49 milyon lira haksız kazanç iddiası
23:02
Katil İsrail ordusunun attığı bombanın gazından etkilenen Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti
22:52
İddianame: İBB'nin, 'adrese teslim' ihaleleriyle kamu milyonlarca lira zarara uğratıldı
22:50
Katar Emiri Al Sani’den Türkiye'ye taziye mesajı
22:44
Jamaika'da Melissa Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 45'e çıktı
“Yeşil Vatan” için binlerce fidan toprakla buluştu
“Yeşil Vatan” için binlerce fidan toprakla buluştu
FOTO FOKUS
Sağanağın etkili olduğu İzmir Foça'da yaşayanlar altyapıdan şikayetçi
Sağanağın etkili olduğu İzmir Foça'da yaşayanlar altyapıdan şikayetçi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ