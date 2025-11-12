Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
Dünya
AA 12.11.2025 06:39

Güney Kore'nin batı kıyısında 600 yıllık kargo gemisi gün yüzüne çıkarıldı

Güney Kore'nin batı kıyısında arkeologlar, yaklaşık 600 yıl öncesindeki Joseon Hanedanlığı (1392–1910) dönemine ait vergi toplamada kullanılan bir kargo gemisinin kalıntılarını gün yüzüne çıkardı.

Güney Kore'nin batı kıyısında 600 yıllık kargo gemisi gün yüzüne çıkarıldı

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore Ulusal Deniz Mirası Araştırma Enstitüsü (NRIMH), Mado 4 adlı geminin yaklaşık on yıllık analiz sürecinin ardından deniz tabanından çıkarıldığını duyurdu.

Arkeologlar, geminin 2015 yılında ülkenin Güney Chungcheong eyaletindeki Taean kenti açıklarında keşfedilen geminin yanı sıra, ahşap etiketler, pirinç muhafaza kapları, porselen eşyalar ve güzergah bilgilerini içeren ahşap materyaller de buldu.

Güney Kore'nin batı kıyısında 600 yıllık kargo gemisi gün yüzüne çıkarıldı

NRIMH yetkilileri, söz konusu geminin keşfinin Joseon Hanedanlığının bürokrasi, vergi ve taşımalık sistemlerine ait önceki bilgileri teyit eder nitelikte olduğuna işaret etti.

Öte yandan, Mado 4'ten çıkarılan 120'den fazla eserin yer aldığı özel sergi ise "Denizi Aşan Ulusun Gemisi" ismiyle Taean Denizcilik Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Güney Kore'nin batı kıyısında 600 yıllık kargo gemisi gün yüzüne çıkarıldı

Güney Kore
