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Dünya
CNN International 20.06.2025 12:48

İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan saldırıları görüntüleyen yabancı basına tehdit

İsrail'in aşırı sağcı bakanları, İran'ın füze saldırılarının ardından hasar alan bölgeleri görüntüleyen yabancı medya kuruluşlarına yönelik baskıyı artırıyor.

İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan saldırıları görüntüleyen yabancı basına tehdit

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, bazı yayınların "sansür talimatlarını ihlal ettiğini" ve "ulusal güvenliğe ciddi tehdit oluşturduğunu" savunarak, istihbarat servisi Şin Bet'in devreye girmesini talep etti.

İsrail polisi TRT Haber canlı yayınını engelledi
İsrail polisi TRT Haber canlı yayınını engelledi

Ben Gvir, Şin Bet'in "füze isabet noktalarının sorumsuz ve tehlikeli biçimde yayınlanmasını engellemesi" gerektiğini ifade etti.

İsrail ordusu, bazı füze isabet noktalarının, örneğin Ramat Gan’daki saldırı ya da Beer Şeva’daki hastane vurulması, görüntülenmesine izin veriyor.

Bu bölgelerde genellikle yabancı ve yerel medya birlikte çalışıyor, çekimlerde askeri yetkililerle koordinasyon sağlanıyor.

Ancak İsrail’de gazeteciler, askeri sansür yasaları çerçevesinde çalışmak zorunda. Gerekli görüldüğünde çekimlerin askeri denetime sunulması istenebiliyor.

Ben Gvir’le ortak bir açıklama yayımlayan İletişim Bakanı Shlomo Karni de, "Yabancı medya kuruluşları sansür talimatlarını ihlal ediyor" ifadesini kullandı.

Açıklamada, bu yayınların “füze isabet noktalarının konumunu, hasarın boyutunu ve bazen de hassas görüntüleri açığa çıkardığı” savunuldu.

 

 

 

 

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