İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki faaliyetlerinden sorumlu Koordinasyon Ofisinin (COGAT) yayımladığı yazılı açıklamada, yabancıların Batı Şeria'ya geçişine izin verip vermeme kararının, Savunma Bakanlığına bağlı COGAT’ın yetkisinde olacağı vurgulandı.

Buna göre, bazı durumlarda, izin süresi sona eren yabancı ziyaretçilerin Batı Şeria'dan ayrılmalarını sağlamak için onlardan banka garantisi veya nakit teminat talep edilebilecek.

Söz konusu teminat bedeli ise 25-70 bin şekel (7 bin 350-20 bin 500 ABD doları) arasında değişiyor.

Ayrıca, bir yıla kadar verilecek izin süresi en fazla 27 aya kadar uzatılabilecek ve yabancının tekrar giriş izni almak için Batı Şeria’dan ayrıldıktan birkaç ay sonra yeniden başvurması gerekecek.

Plana göre, 20 Ekim'de yürürlüğe girecek yeni prosedürün, iki yıllık bir deneme süresi olacak ve bunun sonunda durum değerlendirmesi yapılarak prosedürün yürürlükte kalıp kalmayacağına karar verilecek.

ABD’den İsrail’in adımına tepki

Öte yandan ABD, İsrail’in söz konusu planına tepki gösterdi.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu taslak üzerine İsrail hükümeti ile agresif bir şekilde ilişki kurdum ve uygulamaya kadar olan 45 günlük süreçte ve 2 yıllık deneme sürecinde bunu yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Plana ilişkin endişelerini dile getiren Nides, “Özellikle COGAT'ın Filistin akademik kurumları tarafından davet edilen bireylerin Batı Şeria'ya girmeye uygun olup olmadığını belirlemedeki rolü ve (Filistinlilerin) aile birliğine olası olumsuz etkisi konusunda, yayımlanan protokollerle ilgili endişelerim devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Büyükelçisi, tüm bu düzenlemelerin Filistin Yönetimi de dahil kilit paydaşlarla koordineli olarak geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Nides, İsrail hükümetine, deneme süresi boyunca, Batı Şeria'ya seyahat eden tüm ABD vatandaşlarına ve diğer yabancı uyruklulara adil ve eşit muamelenin yanı sıra şeffaflığı sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapma çağrısında bulundu.

Filistin: Irkçı bir uygulama

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ise İsrail’in planını “ırkçı uygulamalar” olarak nitelendirdi.

Ramallah'taki kabine toplantısında konuşan Iştiyye, İsrail’in bu uygulama ile ABD ve Avrupa vatandaşları başta olmak üzere yabancı uyruklu Filistinlileri, Filistin'le dayanışma içinde olanları, gönüllü faaliyetler için Filistin'de ikamet eden yabancıları, yabancı şirket çalışanlarını ve Filistin üniversitelerindeki öğretim görevlilerini taciz etmeyi amaçladığını ifade etti.

Filistin Başbakanı, ABD ve Avrupa'ya, İsrail'e bu uygulamayı durdurması için baskı yapma çağrısında bulundu.

İsrail'in geçen temmuz ayında başlatmayı planlandığı kısıtlamalar, önce 5 Eylül'e ve ardından 20 Ekim'e ertelenmişti.

Söz konusu plana, Filistinli ve İsrailli insan hakları örgütlerinin yanı sıra Avrupa Birliği ve ABD’den gelen eleştiriler, İsrail’i, bu kısıtlamalarda değişiklikler yapmaya itmişti.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'ya ulaşmak için sınır kapılarından geçmek zorunda olan Filistinliler ve yabancıların girişlerine yıllardır çeşitli kısıtlamalar getirse de bunu resmiyete dökmemişti.