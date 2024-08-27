İsrail, UNRWA'yı itibarsızlaştırmak için yayımlanan reklamları finanse ediyor

Wired sitesine konuşan UNRWA USA Direktörü Mara Kronenfeld'e göre, İsrail hükümeti, UNRWA ve ajansı desteklemek üzere ABD merkezli bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulan UNRWA USA'ya yönelik internet aramalarına verilen reklamları finanse ederek bu kuruluşları itibarsızlaştırmaya çalışıyor.

Potansiyel bağışçıların reklamlar üzerinden, UNRWA'ya neden güvenilemeyeceğine dair iddialarla dolu, İsrail hükümetine bağlı bir internet sayfasına çekilmesi amaçlanıyor.

Reklamın yönlendirdiği internet sayfasında, BM kuruluşunun Hamas hareketine mensup kişileri istihdam ettiği iddia edilirken, UNRWA'dan sözde istihdamların tarafsızlık ilkesini ihlal edip etmediğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı yönünde iddialara da yer veriliyor.

UNRWA'yı itibarsızlaştırmak için sanal reklam kampanyası aylardır yürütülüyor

Kendisi de Yahudi olan Mara Kronenfeld, direktörlüğünü yaptığı UNRWA USA'yı, ocak ayında internet arama motoru Google'da arattığını ve sonuçları gösteren sayfanın en üstünde bir reklam gördüğünü belirtti.

BM ajansının yaptığı bir tanıtım gibi görünen reklamın, kullanıcıları İsrail hükümetinin bir internet sayfasına yönlendirdiğini aktaran Kronenfeld, bunun, İsrail'in UNRWA'yı itibarsızlaştırmak ve kuruluşa giden fonların kesilmesi için aylardır yürüttüğü sanal reklam kampanyası olduğunu vurguladı.

Kronenfeld ve ekibi, yaptıkları inceleme sonrası söz konusu reklamın ücretinin İsrail Hükümeti Reklam Ajansı tarafından ödendiği bilgisine ulaşırken, UNRWA ve UNRWA USA hakkında yanlış bilgilendirmenin önüne geçmek için Google'dan yardım istedi.

İsrail'in, UNRWA'ya karşı yürüttüğü kampanyanın etkisini ölçmenin zor olduğunun altını çizen Kronenfeld, "UNRWA'nın lağvedilmesi için inanılmaz güçlü bir kampanya yürütülüyor." dedi.

Kronenfeld, UNRWA USA'nın 2023'te yaklaşık 73 bin bağışçıdan 32 milyon doların üzerinde bağış topladığını, bu rakamın bir önceki yıl yaklaşık 5 bin 700 bağışçıdan gelen 5 milyon dolar civarında olduğunu söyledi.

Wired'a konuşan pek çok eski ve mevcut Google çalışanı, söz konusu reklamın, UNRWA karşıtı kampanyanın, İsrail'in son aylarda düzenlediği ve hem şirket içinde hem de dışında şikayetlere neden olan reklamlardan sadece biri olduğunu belirtti.

UNRWA'yı aratan kullanıcıların, İsrail’in verdiği reklamlarla karşılaşma sıklığı yüzde 44

UNRWA USA'in "Google Ads" hesabından elde edilen verilere göre, mayıs ile temmuz ayları arasında internet kullanıcıları, UNRWA ile ilgili 300'den fazla terimi sorguladığında, İsrail'in verdiği reklamlarla karşılaşma sıklığının yüzde 44 düzeyinde olduğu görüldü.

Bu aramalarda UNRWA USA'nın verdiği reklamların görülme sıklığı ise yüzde 34'te kaldı.

Google'da iletişim Yöneticisi olarak çalışan Jacel Booth, Wired'a yaptığı açıklamada, hükümetlerin Google'un politikalarına uygun reklamlar verebileceğini ve internet kullanıcılarının olası ihlalleri bildirebileceğini kaydetti.

New York'taki İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, konuya ilişkin sorulara cevap vermediği de belirtildi.