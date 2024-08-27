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Dünya
TRT Haber, AA 27.08.2024 16:18

UAEA Başkanı Grossi: Kursk'ta nükleer facia yaşanma riski var

Ukrayna'nın 3 haftadır operasyon sürdürdüğü ve yaklaşık 100 yerleşim yerini ele geçirdiğini açıkladığı Rusya toprakları Kursk'ta sirenler çaldı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'nin bölgedeki nükleer santralde inceleme yaptığı sırada yaşanan gelişme endişeleri artırdı. Grossi, olası nükleer faciaya dikkat çekti.

UAEA Başkanı Grossi: Kursk'ta nükleer facia yaşanma riski var

Rusya ile Ukrayna arasında cephe hattında tansiyon düşmüyor. Ukrayna, savaşı Rus topraklarına taşıyor. Yaklaşık 3 haftadır süren Kursk operasyonunda 100'ün üzerinde yerleşim yerinin ele geçirildiğini duyuruyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, durumu, günün birinde diyalog yoluyla sona erecek savaşta ellerini güçlendirecek bir gelişme olarak niteliyor.

Kursk'ta çatışmalar sürerken, nükleer santrale yaklaşık 6,5 kilometre uzaklıktaki Kurchatov'da sirenler çaldı. Reuters haber ajansı, sirenlerin olası bir füze saldırısına karşı çaldığını duyurdu. Bu gelişme, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin nükleer santrale ziyareti ile neredeyse eş zamanlı yaşandı.

"Santral normale yakın şekilde çalışıyor"

Grossi, Kursk NGS'de gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Ziyareti kapsamında santral ve civarını gezme fırsatı bulduğunu belirten Grossi, "Bugün görebildiklerim doğrultusunda, santralin normale çok yakın bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim" sözlerini kullandı.

Kursk NGS'de kullanılan reaktörün bir muhafaza ekipmanına sahip olmadığını vurgulayan Grossi, "Muhafaza ekipmanının olmaması, reaktör çekirdeğinin neredeyse sıradan bir binada bulunarak, topçu veya insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı çok savunmasız kaldığı anlamına gelir" diye konuştu.

"Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı"

Grossi, santrale İHA saldırıları yapıldığına dair bilgilendirme aldığını anlatarak, "Ben de santralde bulunurken bu saldırıların izlerini gördüm. Buraya gelmemin nedeni, Kursk bölgesi yakınlarında şu anda çatışmaların yaşanmasıdır. Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı" dedi.

Rus yetkililerle tehlikeyi bertaraf etmek için istişareler yapacağını belirten Grossi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de yakında Kiev'de bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

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