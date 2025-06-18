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Dünya
AA 18.06.2025 02:29

İsrail, Tahran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

İsrail, Tahran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu
[Fotoğraf: AFP Arşiv]

İsrail ordusundan yapılan kısa yazılı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri şu anda Tahran bölgesinde bir dizi saldırı gerçekleştiriyor." ifadesi yer aldı.

Bu açıklamadan kısa bir süre önce İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunarak Tahran’da geniş bir bölgenin boşaltılmasını istemişti.

Öte yandan, İsrail ordusu gün boyu başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın farklı noktalarına saldırılarını sürdürdü.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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