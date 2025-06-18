Trump, Netanyahu ile telefonda görüştü

İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor.

ABD'li yayın kuruluşu Axios, çatışma sürerken ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

ABD İsrail’in yanında çatışmaya katılacak mı?



ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Detaylar TRT Haber'de. pic.twitter.com/iR4bvqnI1S — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 17, 2025

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.