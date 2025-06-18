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Dünya
TRT Haber, AA 18.06.2025 00:42

İran, İsrail'e füze saldırısı düzenledi

İran, İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Tel Aviv'de hava savunma sistemi devreye girdi.

Tel Aviv'de önce sirenler duyuldu, ardından İran'a ait füzelere karşılık veren hava savunma sistemi devreye girdi.

İsrail ordusu da, kısa süre önce ateşlenen ve ülkeye doğru ilerleyen füzeleri durdurmaya çalıştığını duyurdu.

Tüm İsrail'de talimatlara uyulması uyarısı yapıldı.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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