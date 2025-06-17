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Dünya
AA 17.06.2025 23:10

İngiltere, Orta Doğu'ya daha fazla savaş uçağı konuşlandırdı

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, "İran'dan gelebilecek herhangi bir tehditten" daha iyi korunmak için Orta Doğu'ya ilave Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) jeti konuşlandırdıklarını duyurdu.

İngiltere, Orta Doğu'ya daha fazla savaş uçağı konuşlandırdı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İngiliz basınına göre, Savunma Bakanı Healey, Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde (RUSI) düzenlenen bir konferansta gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

İngiliz savaş uçaklarının Orta Doğu'ya ulaşmaya başladığını söyleyen Healey, ilerleyen günlerde daha fazla uçağın da gönderileceğini kaydetti.

Healey, jetlerin "personeli korumak, ortaklara güven vermek ve acil gerilimi azaltma ihtiyacını pekiştirmek" amacıyla operasyonel bir yanıt olarak gönderildiğini belirtti.

Jetlerin İsrail’i savunmak için kullanılıp kullanılmayacağıyla ilgili soruya net yanıt vermekten kaçınan Healey, jetlerin gelecekte İran’a yönelik olası ABD hava saldırılarına katılıp katılmayacağıyla ilgili soruyu da yanıtsız bıraktı.

Healey, jetlerin, İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki ve Umman'daki askeri varlığını "İran'dan gelebilecek herhangi bir tehditten" daha iyi korumak için konuşlandırıldığını söyledi.

Taraflara itidal çağrısında bulunan Healey, diplomatik çözümün kalıcı barışa ulaşmanın tek yolu olduğunu ifade etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, olası durumlara destek vermek amacıyla Orta Doğu'ya RAF jeti konuşlandırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, halihazırda bölgede bulunan RAF jetleri ve yakıt ikmal uçaklarına ek olarak yeni uçakların gönderileceği kaydedilmişti.

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