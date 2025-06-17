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Dünya
AA 17.06.2025 21:53

İsrail, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu

İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurarak kuzey bölgelerinde sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı.

İsrail, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu
[Fotograf: Reuters]

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendi.

Bu süreçte açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği kaydedilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu aktarıldı.

Açıklamada, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiği vurgulandı.

Füzelerin ilerlediği istikamette özellikle Hayfa kenti çevresindeki geniş bölgede saldırı alarmları çaldı.

İran'dan yerel saatle 19.00'da füze saldırısı düzenlenmiş, güneydeki Necef bölgesinde saldırı alarmları çalmıştı.

İsrail acil yardım servisleri, bu saldırıda herhangi bir isabet, can kaybı ihbarı almadıklarını açıklamıştı.

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