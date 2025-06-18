Açık 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.06.2025 02:14

İsrail, Tahran'da geniş bir bölge için saldırı tehdidinde bulundu

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da geniş bir bölge için tahliye uyarısı yayınlayarak saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail, Tahran'da geniş bir bölge için saldırı tehdidinde bulundu
[Fotograf: AFP]

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, Tahran'ın bir bölgesinin kırmızı renkle işaretlendiği bir harita yayınladı.

Tahran'ın 18'inci bölgesinde bulunanlara burayı terk etme çağrısı yapan Adraee, söz konusu alanda İran yönetiminin altyapılarına saldıracaklarını açıkladı.

Adraee, İran halkını "Bu bölgede bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır." ifadeleriyle tehdit etti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ETİKETLER
İsrail-İran çatışması İsrail İran
Sıradaki Haber
Trump, Netanyahu ile telefonda görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:05
İran, İsrail'in Tel Aviv'deki bir bölgesine yönelik tahliye uyarısı yayımladı
02:42
Hamaney: Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız
02:49
İsrail, Tahran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu
01:40
Trump, Netanyahu ile telefonda görüştü
01:06
İran: Tahran'da Mossad adına faaliyet yürüten terör timi yakalandı
01:09
İran, İsrail'e füze saldırısı düzenledi
Kastamonu Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı
Kastamonu Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı
FOTO FOKUS
İran, İsrail'e füze saldırısı düzenledi
İran, İsrail'e füze saldırısı düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ