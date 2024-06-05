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Dünya
AA 05.06.2024 06:13

İsrail sivillere ölüm yağdırmaya devam ediyor

İsrail, Gazze Şeridi'nde hedef gözetmeden bomba yağdırmayı sürdürüyor. Deyr el-Belah kentindeki mülteci kamplarını vurdu, çok sayıda Filistinliyi öldürdü. Zırhlı araçlarla girdiği Zehra kentini makineli tüfeklerle ateş altında tuttu. İsrail güçleri son 8 ayda düzenlediği saldırılarda 36 bin 550 Filistinliyi katletti.

İsrail'in El-Bureyc ve El-Megazi kamplarına düzenlediği saldırılarda 15 kişi öldü. Yaralanan 5 kişi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kentteki Nuseyrat Mülteci Kampı da ateş altındaydı. Filistinlilere ait eve düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı.

Kampın kuzeybatısındaki Zehra kentine de zırhlı araçlarla giren İsrail güçleri, çevreye makineli tüfeklerle ateş açtı.

İsrail askerleri Deyr el-Belah'ın batısında da, Filistinlilere ait bir araca saldırı düzenledi.

8 Filistinli hayatını kaybetti. Araç kullanılmaz hale geldi.

İsrail ordusuna Filistinli direniş grupları da karşılık vermeye devam ediyor. Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında İsrail askerlerini hedef aldı.

İsrail- Lübnan cephesinde de tansiyon yüksek. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti hedef aldığı hava saldırısında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
 

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