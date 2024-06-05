Açık 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.06.2024 05:59

İsrail Parlamentosundaki 70 vekil esir takası anlaşması kampanyasını imzaladı

İsrail Parlamentosundaki 120 milletvekilinden 70'i, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerinin, Binyamin Netanyahu hükümetinden yakınlarının serbest bırakılmasına yönelik mevcut anlaşmayı onaylamasını talep eden imza kampanyasını imzaladı.

İsrail Parlamentosundaki 70 vekil esir takası anlaşması kampanyasını imzaladı

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İsrailli esirlerin ailelerinden oluşan bir grup gencin, milletvekillerini, yakınlarının serbest bırakılmasına yönelik anlaşmayı Netanyahu hükümetinin onaylamasını talep eden kampanyayı imzalamaya ikna etmek amacıyla Parlamento binasına geldiği belirtildi.

Haberde, gençlerin şu ana kadar kampanya üzerinde 70 milletvekilinin imzasını toplamayı başardığı ve bugün de toplam 120 milletvekilinden 100'ünün imzasını alma hedefiyle çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Bazı partilerin tüm milletvekillerinin kampanyayı imzalayarak anlaşmaya “tam destek” verdiklerini ifade ettiği aktarılan haberde, kampanyayı imzalayan partilerin Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik (8), İsrail hükümetinde koalisyon ortağı ŞAS (11), Birleşik Tevrat Yahudiliği (7), Yair Lapid'in liderliğindeki Bir Gelecek Var (24), Ortak Arap Listesi (5), Arap Değişim Cephesi (5) ve İşçi Partisi (4) olduğu ifade edildi.

Ben Gvir'in başkanlığındaki Yahudi Gücü reddetti

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm (7), Avigdro Lieberman liderliğindeki Evimiz İsrail (6) ve Netanyahu liderliğindeki Likud (32) partilerinin bazı milletvekillerinin anlaşmayı desteklerini ifade ettiği, bazı milletvekillerinin ise "sınırlı desteklediği" belirtilen haberde, anlaşmaya destek vermeyi reddeden tek partinin ise Parlamentoda 5 sandalyesi bulunana aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in başkanlığındaki Yahudi Gücü olduğu aktarıldı.

Genç grubu yaptıkları açıklamada, bu adımın Parlamentoda bir birlik anını temsil ettiğini çünkü çok çeşitli parti ve sektörlerden temsilcilerin esirlerin salıverilmesini ve evlerine geri döndürmeyi amaçlayan adımı desteklediği ifade edildi.

Anlaşmaya verdikleri desteğin "önemli" olarak nitelendirildiği Likud milletvekillerinin isimlerinin de yayınlandığı açıklamada, bu isimler arasında Tarım Bakanı Avi Dichter , İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Savunma Bakanı Yoav Galant, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Meclisteki koalisyon başkanı Ofir Katz'ın yer aldığına işaret edildi.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze Netanyahu
Sıradaki Haber
Blinken ve Guterres'ten Gazze'de 'gecikmeden' ateşkese ulaşılmasının önemine vurgu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:40
İletişim Başkanlığının panelinde "vatandaş diplomat" kavramı tartışıldı
06:36
Almanya’da çifte vatandaşlık yasasının yürürlüğe girmesiyle yeniden Türk vatandaşlığına geçilebilecek
06:33
Türkiye'den Yunanistan'daki Posidonia Gemicilik Fuarı'na geniş katılım
06:23
Almanya'da halkın çoğunluğu İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı çıkıyor
06:02
ABD, İsrail'den Hizbullah'a karşı gerilimi artırmamasını istedi
05:37
Denizdeki dubaların üzerinde mahsur kalan 4 genç kurtarıldı
Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Kampı'nda yaşanan su krizi
Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Kampı'nda yaşanan su krizi
FOTO FOKUS
TBMM'de 'Kuşatma' kitabı tanıtıldı
TBMM'de 'Kuşatma' kitabı tanıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ